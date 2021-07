Svizzera-Spagna, Petkovic consola Vargas dopo il rigore sbagliato (Di venerdì 2 luglio 2021) Il sogno Svizzera a Euro 2020 si interrompe ai calci di rigore nei quarti di finale contro la Spagna. Tanti errori dagli undici metri sia da una parte che dall’altra, ma quello decisivo è stato del 22enne Ruben Vargas che ha tirato direttamente sopra la traversa regalando agli spagnoli la possibilità di passare il turno con Oyarzabal. Ci ha pensato il ct degli svizzeri Vladimir Petkovic, che al termine del match è immediatamente andato a consolare il suo attaccante. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) Il sognoa Euro 2020 si interrompe ai calci dinei quarti di finale contro la. Tanti errori dagli undici metri sia da una parte che dall’altra, ma quello decisivo è stato del 22enne Rubenche ha tirato direttamente sopra la traversa regalando agli spagnoli la possibilità di passare il turno con Oyarzabal. Ci ha pensato il ct degli svizzeri Vladimir, che al termine del match è immediatamente andato are il suo attaccante. SportFace.

