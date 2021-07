Sonia Bruganelli nella bufera, posta una foto del figlio Davide e … (Di venerdì 2 luglio 2021) Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis è, potremmo dire, quotidianamente sui social dove posta foto e pubblica storie e per questo, oltre ad avere tantissimi follower è anche molto criticata ma anche amata. E’ certamente una donna forte che ha dovuto lottare molto, come giovane mamma, per la malattia della sua bambina, malattia che ha lascato a Silvia, questa è il nome della ormai ragazza, una grave disabiità. In questi giorni si è saputo che Sonia Bruganelli e Adriana Volpe saranno le due opinioniste de Il grande fratello vip, programma che dovrebbe partire a settembre e che sarà ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 2 luglio 2021), moglie di Paolo Bonolis è, potremmo dire, quotidianamente sui social dovee pubblica storie e per questo, oltre ad avere tantissimi follower è anche molto criticata ma anche amata. E’ certamente una donna forte che ha dovuto lottare molto, come giovane mamma, per la malattia della sua bambina, malattia che ha lascato a Silvia, questa è il nome della ormai ragazza, una grave disabiità. In questi giorni si è saputo chee Adriana Volpe saranno le due opinioniste de Il grande fratello vip, programma che dovrebbe partire a settembre e che sarà ...

