(Di venerdì 2 luglio 2021) Unè stato inaugurato questa mattina inTommaso, nel quartiere Parella a Torino alla presenza dell’assessore all’Ambiente Alberto Unia e del presidente diPaolo Romano. Il chiosco fornirànaturale o frizzante a temperatura ambiente o refrigerata favorendo il consumo a Km Zero e la diminuzione nell’utilizzo della plastica. Il prelievo dinaturale sarà sempre gratuito mentre per l’frizzante è previsto un primo periodi di 15 giorni gratuito e poi il costo ...

nuovasocieta : Smat, nuovo Punto Acqua in piazza Campanella - OgzeroG : ?? Nuovo Podcast! 'Il controllo indigeno sul territorio: contro narcos, estrattivismo e gruppi armati' su @Spreaker… -

Ultime Notizie dalla rete : Smat nuovo

http://www.lagendanews.com

Politica Opinioni Sport Economia e Lavoro Esteri Eventi Lifestyle MagazineMigliori Bonus Benvenuto Scommesse Privacy Policy Termini e condizioni Per la tua Pubblicità ... da GameStopstock ...Politica Opinioni Sport Economia e Lavoro Esteri Eventi Lifestyle MagazineMigliori Bonus Benvenuto Scommesse Privacy Policy Termini e condizioni Per la tua Pubblicità ... ripensaremodello ...Torna HDcafè, l’appuntamento del venerdì pomeriggio del palinsesto di contenuti live Twitch di HDblog. Anche questa settimana vi aspettiamo puntuali per le 15:30 con il commento alle principali notizi ...Wally Funk sarà il quarto passeggero del volo inaugurale (con equipaggio) del razzo riutilizzabile Blue Origin New Shepard. Insieme all'aviatrice e parte del programma Mercury, ci sarà anche Jeff Bezo ...