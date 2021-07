Romina Power distrutta | il lutto per cui non trova pace | “Mi manchi”

(Di venerdì 2 luglio 2021) L’artista italoamericana a distanza di un anno dalla morte della sorella Tarynancora nonper la sua scomparsaE’ trascorso circa un anno da quandoha dovuto dire addio alla sorella Taryn. Era il 26 giugno del 2020, quando quest’ultima è venuta a mancare a causa di una brutta leucemia. L’anno scorso la cantante statunitense lo ha comunicato in diretta a Domenica In di Mara Venier. Un dolore immenso e indescrivibile, e che ancora oggi non riesce a superare.ricorda la ...

Advertising

CronacaSocial : Loredana Lecciso si infuria per alcune dichiarazioni di Romina Power nel corso di un'intervista. La notizia fa in b… - jason_polanski : RT @jason_polanski: Al Bano & Romina Power - Ci Sara - YouTube ?????????? - jason_polanski : Al Bano & Romina Power - Ci Sara - YouTube ?????????? - supplicolegambe : RT @pulmino_popi: facchinetti padre - fogli - romina power - pulmino_popi : facchinetti padre - fogli - romina power -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power

Memo Remigi come tutti sappiamo è un noto artista ed uno dei più amati della musica italiana. ...Albano Carrisi lo conosciamo tutti per essere il noto cantante di Cellino San Marco oltre che un' ...Periodo d'oro per Al Bano Carrisi, il noto cantante pugliese, dopo la bella notizia della gravidanza di Cristel, un'altra splendida notizia ...Nessuna crisi sentimentale tra Al Bano e Loredana Lecciso. A tal proposito, giorni fa Al Bano Carrisi aveva seccamente smentito alcune false notizie che lo davano di nuovo in crisi con la compagna Lor ...