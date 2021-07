Rockstar | il co-fondatore Dan Houser apre un nuovo studio in UK

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 2 luglio 2021) Il co-diGames e writer di Grand Theft Auto, Dan, ha avviato undi sviluppo. Come notato daMag, è stata recentemente registrata una nuova società nel Regno Unito chiamata Absurd Ventures In Games. Secondo un elenco di attività commerciali, Danè coinvolto come director. I dettagli sulla nuova società sono scarsi. Absurd Ventures in Games è stata costituita nel Regno Unito il 23 giugno 2021 ed è classificata come una società di "sviluppo di software interattivo per il tempo libero e l'intrattenimento". Leggi altro...