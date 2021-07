Qui Radio Colle, Quirinale preoccupato dallo scontro Conte-Grillo. “Draghi non ha un interlocutore nel M5S” (Di venerdì 2 luglio 2021) La notizia è di quelle destinate a non passare inosservate: anche al Quirinale in queste ore hanno acceso un “faro” sulla crisi del Movimento 5 Stelle. Insomma, in attesa di conoscere quale e soprattutto quando sarà messa la parola fine alla telenovela grillina, al Colle ci si comincia a preoccupare sulle possibili ripercussioni che potrebbe avere per il Governo. Ripercussioni che, secondo i ragionamenti del Quirinale potrebbero essere di due tipi: rallentare il percorso delle riforme necessarie all’ottenimento dei fondi europei (il Pnrr o Recovery fund) necessari per il rilancio del Paese e l’eccessivo spostamento del baricentro ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 luglio 2021) La notizia è di quelle destinate a non passare inosservate: anche alin queste ore hanno acceso un “faro” sulla crisi del Movimento 5 Stelle. Insomma, in attesa di conoscere quale e soprattutto quando sarà messa la parola fine alla telenovela grillina, alci si comincia a preoccupare sulle possibili ripercussioni che potrebbe avere per il Governo. Ripercussioni che, secondo i ragionamenti delpotrebbero essere di due tipi: rallentare il percorso delle riforme necessarie all’ottenimento dei fondi europei (il Pnrr o Recovery fund) necessari per il rilancio del Paese e l’eccessivo spostamento del baricentro ...

Ultime Notizie dalla rete : Qui Radio Francesco e la forza del "giornale di partito" Riportiamo qui di seguito le parole di Papa Francesco. Monda: il fuoco di un giornale giovane di ... e si diffondeva con L'Osservatore e con la Radio Vaticana, ma era più facile trovare questo magistero ...

Commisso: 'Vorrei che Gattuso potesse fornire la sua versione!' ... è stata una scelta condivisa da tutti qui alla Fiorentina'. La scelta di Italiano è stata ... Purtroppo non possiamo rispondere a tutto ciò che viene detto sui siti e nelle radio ma prenderemo misure ...

Il Mozzico ? Qui Londra: tutti felici tranne Lineker Radio Radio Italia-Austria in radio: dove ascoltarla in diretta streaming Oggi, sabato 26 giugno 2021, va in campo Italia-Austria, partita valida per gli ottavi di finale dei Campionati Europei di calcio 2021. La diretta streaming di Italia-Austria sarà offerta in radiocron ...

Portogallo-Francia in radio: dove ascoltarla in diretta streaming La diretta streaming di Portogallo-Francia sarà offerta in radiocronaca da Rai Radio Uno nell’ambito di Zona Cesarini, contenitore sportivo serale della rete ammiraglia Rai. Oltre alla radiocronaca ...

