PlayStation Now leak per i giochi di luglio tra Red Dead Redemption 2, God of War e altri ottimi titoli (Di venerdì 2 luglio 2021) A quanto pare, Sony sta per annunciare l'aggiornamento di PlayStation Now di luglio 2021 e sembra che il servizio si arrichirà di apprezzati titoli. Gli utenti Reddit hanno notato un annuncio su Facebook che rivela che Red Dead Redemption 2, Judgment, God of War, Nioh 2 e Moving Out sono tutti pronti a unirsi al servizio la prossima settimana. God of War è stato incluso nel servizio di streaming in precedenza, ma questa volta sembra essere un'aggiunta permanente. Nel frattempo, l'epopea western di Rockstar dovrebbe essere disponibile per il download e lo streaming fino al 1° novembre, mentre Judgment sarà ...

