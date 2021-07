Philip Morris, accordo per l'acquisizione di Fertin Pharma per 820 mln dlr (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - Philip Morris International (Pmi) ha annunciato ieri di aver siglato un accordo per l'acquisizione di Fertin Pharma A/S (Fertin Pharma), azienda leader di prodotti farmaceutici innovativi per il benessere a base di sistemi di somministrazione intraorale, per un valore aziendale di 5,1 miliardi di corone danesi (circa 820 milioni di dollari statunitensi). "L'acquisizione di Fertin Pharma rappresenterà un significativo passo in avanti nella realizzazione di un futuro senza fumo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) -International (Pmi) ha annunciato ieri di aver siglato unper l'diA/S (), azienda leader di prodotti farmaceutici innovativi per il benessere a base di sistemi di somministrazione intraorale, per un valore aziendale di 5,1 miliardi di corone danesi (circa 820 milioni di dollari statunitensi). "L'dirappresenterà un significativo passo in avanti nella realizzazione di un futuro senza fumo, ...

