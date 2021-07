Peste suina, l’Efsa pone l’allerta sugli allevamenti all’aperto (Di venerdì 2 luglio 2021) La Peste suina africana è una malattia molto contagiosa ed aggressiva per cui non esistono cure. l’Efsa rileva che gli animali allevati all’aperto sono a maggior rischio contagio I maiali allevati all’aperto hanno maggiori probabilità di contrarre la Peste suina africana. Lo dichiara l’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Il Fatto alimentare, in un L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 2 luglio 2021) Laafricana è una malattia molto contagiosa ed aggressiva per cui non esistono cure.rileva che gli animali allevatisono a maggior rischio contagio I maiali allevatihanno maggiori probabilità di contrarre laafricana. Lo dichiara, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Il Fatto alimentare, in un L'articolo proviene da Consumatore.com.

