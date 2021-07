Paola Di Benedetto sta con Stefano De Martino? Lei interviene e parla dell’ex fidanzato Federico Rossi

(Di venerdì 2 luglio 2021)intervistata da Whoopsee, hatoed ha cercato di fare chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale dopo il gossip che la vorrebbe tra le braccia diDeDista conDe? LeiDa qualche mese le cose non andavano come dovevano andare.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

La conduttrice e influencer parla per la prima volta del naufragio sentimentale che l'ha vista protagonista con il cantante Federico ...Ditorna a parlare della rottura da Federico Rossi: 'Le cose non andavano bene da mesi' OggiDiha rilasciato una lunga intervista alla fanpage instagram Whoopsee . In ...Intervistata dopo la rottura con Federico Rossi, Paola Di Benedetto è rimasta sul vago quando le è stato chiesto di un eventuale nuovo amore ...Paola Di Benedetto ha raccontato cosa ha causato la fine della storia con Federico Rossi e ha rivelato anche in che rapporti sono oggi.