Nuvole e temporali nelle valli orobiche

(Di venerdì 2 luglio 2021) Primo fine settimana di luglio in arrivo: Massimo Mazzoleni col bollettino del Centro Meteo Lombardo ci racconta come sarà il cielo sopra Bergamo. ANALISI GENERALE L’anticiclone europeo si allunga in direzione della Scandinavia, mentre il canale depressionario che si è ricreato sull’Europa centrale continua a innescare linee di instabilità lungo la fascia alpina. Esso determinerà un incremento dell’instabilità sulla Lombardia in particolare nel weekend con fenomeni che potrebbero coinvolgere anche la pianura. Venerdì 2 luglio 2021 Tempo Previsto: Dapprima su tutta la Lombardia in parte nuvoloso o a tratti nuvoloso con passaggi di nubi medio-alte ed addensamenti cumuliformi più frequenti ...

Advertising

djolavarrieta : RT @culture_more: @albertopetro2 @dianadep1 @DavLucia @agustin_gut @Rebeka80721106 @smarucci461 @BrindusaB1 @BaroneZaza70 @AnnaMar90949897… - heavenlypapa : RT @culture_more: @albertopetro2 @dianadep1 @DavLucia @agustin_gut @Rebeka80721106 @smarucci461 @BrindusaB1 @BaroneZaza70 @AnnaMar90949897… - ritamay1 : RT @culture_more: @albertopetro2 @dianadep1 @DavLucia @agustin_gut @Rebeka80721106 @smarucci461 @BrindusaB1 @BaroneZaza70 @AnnaMar90949897… - ensan85994387 : RT @culture_more: @albertopetro2 @dianadep1 @DavLucia @agustin_gut @Rebeka80721106 @smarucci461 @BrindusaB1 @BaroneZaza70 @AnnaMar90949897… - TSSKOREA2028 : RT @culture_more: @albertopetro2 @dianadep1 @DavLucia @agustin_gut @Rebeka80721106 @smarucci461 @BrindusaB1 @BaroneZaza70 @AnnaMar90949897… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuvole temporali

BergamoNews.it

Già dal pomeriggio di sabato, quindi, rovesci esulle zone montane e pedemontane delle Alpi, in estensione poi alle pianure.su quasi tutto il Piemonte domenica, con precipitazioni ...Con la sua predizione, Ekko è molto utile anche per pescare le Bombedel barbuto campione ... un po' come si fa con Cithria, Signora delle. Potrebbe affermarsi nel meta come anche no (...Morsa da una vipera velenosa mentre giocava: una bambina di Reggio Calabria è stata salvata dalla staffetta organizzata in brevissimo tempo dalla Polizia di Stato per procurarle il farmaco salvavita.BIELLA – Alta pressione e cielo soleggiato fino a sabato mattina, ma nel weekend tornano in Piemonte i temporali, anche di forte intensità. A riportare rovesci dopo qualche giorno più ricco di ventila ...