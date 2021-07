Non solo S. M. Capua Vetere. "La violenza in carcere è un fatto quotidiano" (Di venerdì 2 luglio 2021) “La violenza nei confronti dei detenuti è vietata, tranne quando è necessaria per fermare, in maniera proporzionata naturalmente, un’azione violenta posta in essere dai reclusi stessi. La legge su questo è chiarissima. L’impressione è che, nella realtà di tutti i giorni, questa norma non sia rispettata”. L’avvocata Simona Filippi conosce bene la realtà delle carceri italiane. Con l’associazione Antigone si occupa di alcuni episodi di presunte violenze all’interno degli istituti. Alcuni, perché non tutti vengono a galla. Alcuni, perché il caso di Santa Maria Capua Vetere non è isolato. Lo dice chi si occupa di diritti dei detenuti e lo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) “Lanei confronti dei detenuti è vietata, tranne quando è necessaria per fermare, in maniera proporzionata naturalmente, un’azione violenta posta in essere dai reclusi stessi. La legge su questo è chiarissima. L’impressione è che, nella realtà di tutti i giorni, questa norma non sia rispettata”. L’avvocata Simona Filippi conosce bene la realtà delle carceri italiane. Con l’associazione Antigone si occupa di alcuni episodi di presunte violenze all’interno degli istituti. Alcuni, perché non tutti vengono a galla. Alcuni, perché il caso di Santa Marianon è isolato. Lo dice chi si occupa di diritti dei detenuti e lo ...

