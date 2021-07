NBA Playoff 2021: Milwaukee priva di Giannis batte Atlanta senza Young: 3-2 Bucks, Finals a un passo (Di venerdì 2 luglio 2021) E’ una la partita valida i Playoff NBA 2021 che si è svolta nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 luglio. No Giannis da una parta, no Trae Young dall’altra: gara-5 è dominata dai supporting cast, più precisamente da quello dei Bucks. Gli uomini di Budenholzer vincono 123-112 e si portano sul 3-2 nella serie, a solo una vittoria dalle Finals contro Phoenix. A differenza di gara-4 Milwaukee parte forte e non si volta più indietro, toccando il +20 nel primo quarto e concedendo al massimo il rientro a -6. NBA Playoff 2021: IL CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) E’ una la partita valida iNBAche si è svolta nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 luglio. Noda una parta, no Traedall’altra: gara-5 è dominata dai supporting cast, più precisamente da quello dei. Gli uomini di Budenholzer vincono 123-112 e si portano sul 3-2 nella serie, a solo una vittoria dallecontro Phoenix. A differenza di gara-4parte forte e non si volta più indietro, toccando il +20 nel primo quarto e concedendo al massimo il rientro a -6. NBA: IL CALENDARIO ...

