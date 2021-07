Nainggolan | “Mertens in calo? E’ chiaro che fa fatica”

(Di venerdì 2 luglio 2021) Radjaa Gazzetta dello Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni su Itali-Belgio, prendendo spunto da questo match si è discusso anche di Dries, calciatore belga che milita nel Napoli. Secondo“non è facile entrare a partita in corso e risolvere.non ha avuto una stagione semplice a Napoli. Non voglio dire che è in caso, ma èche fa più”. Il centrocampista è intervenuto anche a Sky dove ha parlato dell’arrivo di Spalletti che oggi è sbarcato a Napoli: “Può fare un grandissimo calcio, hanno tanti giocatori di qualità e secondo me il Napoli ...

Il centrocampista a La Gazzetta dello Sport: "L'Italia non è catenacciara, prova sempre ad impostare e ha un gioco di qualità. Il Belgio è a un bivio" Radjaha rilasciato alcune dichiarazioni in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport in vista di Italia - Belgio e non solo., per lo stesso motivo".dunque racconta che Romelu Lukaku 'è molto concentrato, è dritto sull'obiettivo. La sua forza fa la differenza, sarà un bel duello con Chiellini" - anche ...Radja Nainggolan parla di Dries Mertens e di Luciano Spalletti, rispettivamente attaccante e allenatore del Napoli.Nainggolan alla Gazzetta: “L’Italia non è catenacciara, prova sempre ad impostare e ha un gioco di qualità. Il Belgio è a un bivio” ...