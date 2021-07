Modella yemenita 19enne tenta il suicidio in carcere, gli Huthi: "Infrange codice morale" (Di venerdì 2 luglio 2021) Una giovane yemenita, stella nascente della moda intenazionale, Intissar al-Hammadi, ha cercato di uccidersi in prigione a Sana’a, dove è detenuta dai ribelli Huthi che impongono un severo “codice morale” alle donne. Lo riferiscono le ong e il suo avvocato. La ragazza, appena 19enne ma già nota nel settore della moda, è stata arrestata il 20 febbraio mentre si recava a un servizio fotografico, con accuse di prostituzione e droga subito smentite dalla sua difesa, che ritiene il suo lavoro di Modella, ritenuto scandaloso dagli integralisti, la vera ragione della sua prigionia. Gli Houthi, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) Una giovane, stella nascente della moda intenazionale, Intissar al-Hammadi, ha cercato di uccidersi in prigione a Sana’a, dove è detenuta dai ribelliche impongono un severo “” alle donne. Lo riferiscono le ong e il suo avvocato. La ragazza, appenama già nota nel settore della moda, è stata arrestata il 20 febbraio mentre si recava a un servizio fotografico, con accuse di prostituzione e droga subito smentite dalla sua difesa, che ritiene il suo lavoro di, ritenuto scandaloso dagli integralisti, la vera ragione della sua prigionia. Gli Houthi, ...

