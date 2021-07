Milan, a breve inizia la stagione: i presenti al raduno dell’8 luglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Mancano sei giorni all'inizio della stagione del Milan, con il primo allenamento diretto da Stefano Pioli. Ecco i giocatori presenti Leggi su pianetamilan (Di venerdì 2 luglio 2021) Mancano sei giorni all'inizio delladel, con il primo allenamento diretto da Stefano Pioli. Ecco i giocatori

Advertising

automatikos : @liviozeta67 ottimo nel breve tempo, alla lunga una operazione in perdita. Una sola grande stagione, la prima, la s… - la_rossonera : RT @la_rossonera: ?? L'Atalanta ci prova per Pobega. L’avventura in rossonero di Pobega, rientrato da una stagione positiva con lo Spezia, p… - TransferIta : #Tonali verrà riscattato dal #Milan a breve, è stato concesso un altro sconto dal #Brescia - calciofemminil2 : Da segnalare il bel colpo del Sassuolo, che ingaggia Lana Clelland dalla Fiorentina, che a breve annuncierà Francesca Vitale dal Milan - sportli26181512 : MN - Nizza-Milan prima amichevole estiva, si gioca in Francia il 31 luglio: A breve inizierà il lavoro in vista del… -