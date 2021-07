Marchisio: "Incredibile come sia cresciuto Insigne" (Di venerdì 2 luglio 2021) Claudio Marchisio, opinionista per la Rai, ha così commentato la prestazione del numero 10 azzurro: "Incredibile come sia cresciuto Insigne parallelamente a Spinazzola, ricordo anche nel secondo tempo una grande palla proprio per Spinazzola". Leggi su spazionapoli (Di venerdì 2 luglio 2021) Claudio, opinionista per la Rai, ha così commentato la prestazione del numero 10 azzurro: "siaparallelamente a Spinazzola, ricordo anche nel secondo tempo una grande palla proprio per Spinazzola".

WSMN00 : Fossi in Marchisio non mi fatemi più vedere per le strade italiane. Coglione incredibile e poteva tifare solo quella squadra -