M5s a un passo dalla scissione | cosa c' è dietro i due siti

(Di venerdì 2 luglio 2021) Crimi indice il voto per il direttorio, ma non su Rousseau come aveva chiesto Grillo. Ora ci sono due piattaforme: grafiche simili ma futuri diversi?

È un grandein avanti per l'Italia. Draghi gestisce i vaccini, la ripresa, i meeting internazionali. Conte discute del terzo mandato di Toninelli. Sinceramente mi sembra che stia andando ...Un altroverso la rottura che, a meno di clamorosi colpi di scena, sembra irreversibile. Due siti delL'annuncio della prossima pubblicazione dei dettagli per la votazione del comitato ...Il reggente pentastellato indice il voto per il direttorio, ma non su Rousseau come aveva chiesto Grillo. Ora ci sono due piattaforme: grafiche simili ma percorsi diversi?Per Matteo Renzi “il mondo politico italiano sta conoscendo una rivoluzione. Il Movimento Cinque Stelle che abbiamo visto finora non esiste più. Conte e Grillo se le stanno dando di santa ragione. Si ...