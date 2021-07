Latitante si nascondeva in un noto albergo in provincia di Napoli | arrestato dalla Polizia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Latitante nascondeva

NewSicilia

I Carabinieri di Bagheria hanno arrestato ieri (30 Giugno) un sessantaquattrenne, R. C. le iniziali,dal 2016. L'uomo, che siin un Bed And Breakfast nei pressi di Casteldaccia, deve scontare una pena di 7 anni e 3 mesi per rapina e ricettazione.Ilsi trovava seduto ad un tavolino di un bar ed era in possesso di una carta d'identità e di una tessera sanitaria contraffatta.anche 4 telefoni cellulari e altrettante schede ...Sarà anche nella lista dei sei latitanti più ricercati d’Italia, insieme a Matteo Messina Denaro e ad Attilio Cubeddu, Graziano Mesina, ma nel mondo della criminalità sarda, a quanto pare non ha più ...Nella serata di ieri, i Carabinieri hanno arrestato R.C., 64enne residente a Bagheria e irreperibile dal 2016. L’uomo, che si nascondeva in un bed and breakfast alla periferia di Casteldaccia, deve sc ...