La cancellazione del passato e la fine della storia (Di venerdì 2 luglio 2021) L’università americana di Princeton, ha deciso che una conoscenza media del greco antico e del latino non debba più essere un requisito obbligatorio per accedere ai corsi di laurea nel campo degli studi classici. Per favorire l’inclusione di quelli studenti, soprattutto di colore, che, non avendo avuto la possibilità di studiare queste lingue nei licei, potrebbero essere attratti dalla cultura classica conosciuta attraverso le traduzioni, sentirsi incoraggiati all’apprendimento linguistico e eventualmente intraprenderlo per loro convinta scelta. Nella decisione non c’è … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 2 luglio 2021) L’università americana di Princeton, ha deciso che una conoscenza media del greco antico e del latino non debba più essere un requisito obbligatorio per accedere ai corsi di laurea nel campo degli studi classici. Per favorire l’inclusione di quelli studenti, soprattutto di colore, che, non avendo avuto la possibilità di studiare queste lingue nei licei, potrebbero essere attratti dalla cultura classica conosciuta attraverso le traduzioni, sentirsi incoraggiati all’apprendimento linguistico e eventualmente intraprenderlo per loro convinta scelta. Nella decisione non c’è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

EAgricola_phd : RT @PastorellaGiu: Ho un’idea pazzesca per i 4,7 mld di euro risparmiati con la cancellazione del #cashback. Usiamo quei soldi, anche se so… - ivaal22percento : RT @melaniotramp: AirPods Pro con cancellazione del rumore per tutta la durata della partita perchè a me degli etero che fanno versi non i… - melaniotramp : AirPods Pro con cancellazione del rumore per tutta la durata della partita perchè a me degli etero che fanno versi non interessa. - esseffesse : RT @PastorellaGiu: Ho un’idea pazzesca per i 4,7 mld di euro risparmiati con la cancellazione del #cashback. Usiamo quei soldi, anche se so… - francobortoli1 : RT @ugei_it: Quando l'antisionismo perde la sua maschera e si dimostra antisemitismo. Sostenere Hamas significa volere la cancellazione di… -

Ultime Notizie dalla rete : cancellazione del Varallo cancellato il Summer Carlavèe: colpa del meteo Così, attraverso la sua pagina Facebook, il comitato Carnevale di Varallo annuncia la cancellazione di numerosi eventi in programma nel fine settimana nell'ambito del programma Alpàa Summer Festival. ...

Con Orbàn e con Draghi. Salvini double face ... importante componente del gruppo Id. I partiti hanno sottolineato come il documento sia nato 'per dire 'no' alla creazione di un Superstato europeo, alla distruzione o alla cancellazione della ...

JBL Live 300 TWS: cancellazione del rumore e non solo Telefonino.net Elisabetta Canalis, il vestito nero è... troppo trasparente! Guarda il video privato Elisabetta Canalis fa impazzire i social con il suo abito super chic. Ma decisamente troppo trasparente. Complice anche la luce e l'esposizione della videocamera, l'ex Velina lascia davvero poco all'i ...

Roma, l’Italia delle cento città lontana dalla sua capitale Non «sentita» dal Paese, fiumi di acqua e fango ad ogni pioggia intensa, mucchi di immondizia dove banchettano gabbiani e cinghiali; «seconda scelta» perfino nelle candidature ...

Così, attraverso la sua pagina Facebook, il comitato Carnevale di Varallo annuncia ladi numerosi eventi in programma nel fine settimana nell'ambitoprogramma Alpàa Summer Festival. ...... importante componentegruppo Id. I partiti hanno sottolineato come il documento sia nato 'per dire 'no' alla creazione di un Superstato europeo, alla distruzione o alladella ...Elisabetta Canalis fa impazzire i social con il suo abito super chic. Ma decisamente troppo trasparente. Complice anche la luce e l'esposizione della videocamera, l'ex Velina lascia davvero poco all'i ...Non «sentita» dal Paese, fiumi di acqua e fango ad ogni pioggia intensa, mucchi di immondizia dove banchettano gabbiani e cinghiali; «seconda scelta» perfino nelle candidature ...