Interspac, i 16 soci fondatori blindano la nomina del CdA (Di venerdì 2 luglio 2021) Emergono novità per quanto riguarda la gestione di Interspac, la holding creata nel luglio 2018 da un gruppo di manager-tifosi dell’Inter che punta, attraverso un azionariato popolare, ad acquisire una quota di minoranza nel club nerazzurro. Secondo documenti che Calcio e Finanza ha potuto visionare, lo scorso 18 giugno è andata infatti in scena una assemblea L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 2 luglio 2021) Emergono novità per quanto riguarda la gestione di, la holding creata nel luglio 2018 da un gruppo di manager-tifosi dell’Inter che punta, attraverso un azionariato popolare, ad acquisire una quota di minoranza nel club nerazzurro. Secondo documenti che Calcio e Finanza ha potuto visionare, lo scorso 18 giugno è andata infatti in scena una assemblea L'articolo

Advertising

petergomezblog : Azionariato popolare nerazzurro, altri nove soci sottoscrittori per Interspac: ci sono anche Zenga, Boninsegna e An… - _esegesi_ : RT @CalcioFinanza: [DOCUMENTI] Interspac, i 16 soci fondatori blindano la nomina del CdA - CalcioFinanza : [DOCUMENTI] Interspac, i 16 soci fondatori blindano la nomina del CdA - sportli26181512 : #Governance #Notizie [DOCUMENTI] Interspac, i 16 soci fondatori blindano la nomina del CdA: Emergono novità per qua… - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: Azionariato popolare nerazzurro, altri nove soci sottoscrittori per Interspac: ci sono anche Zenga, Boninsegna e Antone… -