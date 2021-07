Giappone: 15 ciliegie vendute all'asta per 3.400 euro (Di venerdì 2 luglio 2021) Una confezione contenente 15 ciliegie di prima qualità in Giappone è stata venduta per 450.000 yen, l'equivalente di 3.400 euro, alla prima asta della stagione nel nord del Paese. Il frutto della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) Una confezione contenente 15di prima qualità inè stata venduta per 450.000 yen, l'equivalente di 3.400, alla primadella stagione nel nord del Paese. Il frutto della ...

Una confezione contenente 15 ciliegie di prima qualità in Giappone è stata venduta per 450.000 yen, l'equivalente di 3.400 euro, alla prima asta della stagione nel nord del Paese. Il frutto della varietà più ricercata, conosciuta

Giappone: 15 ciliegie vendute all'asta per 3.400 euro (ANSA) - TOKYO, 02 LUG - Una confezione contenente 15 ciliegie di prima qualità in Giappone è stata venduta per 450.000 yen, l'equivalente di 3.400 euro, alla prima asta della stagione nel nord del Pa ...

