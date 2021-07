GF Vip, quando comincia: durata, conferme e novità prossima edizione (Di venerdì 2 luglio 2021) La sesta edizione del GF Vip scalda i motori. Decisi gli ospiti e il numero di puntate della nuova stagione del reality. Alfonso Signorini, conduttore del GF Vip (Screenshot)Mediaset ha presentato ufficialmente la sesta stagione del GF Vip. Confermata la sua trasmissione su Canale Cinque, che avrà al timone ancora una volta Alfonso Signorini. Inizialmente ci saranno ventuno puntate, delle quali 13 il lunedì e 8 in onda il venerdì. Leggi anche-> Love is in the air, le anticipazioni del 2 luglio: il piano per salvare Eda Altra caratteristica confermata è il probabile allungamento del programma. Ovvero, nel caso in cui gli ascolti ripaghino la ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 2 luglio 2021) La sestadel GF Vip scalda i motori. Decisi gli ospiti e il numero di puntate della nuova stagione del reality. Alfonso Signorini, conduttore del GF Vip (Screenshot)Mediaset ha presentato ufficialmente la sesta stagione del GF Vip. Confermata la sua trasmissione su Canale Cinque, che avrà al timone ancora una volta Alfonso Signorini. Inizialmente ci saranno ventuno puntate, delle quali 13 il lunedì e 8 in onda il venerdì. Leggi anche-> Love is in the air, le anticipazioni del 2 luglio: il piano per salvare Eda Altra caratteristica confermata è il probabile allungamento del programma. Ovvero, nel caso in cui gli ascolti ripaghino la ...

Advertising

VanityFairIt : Dopo essere entrato nel mondo dello spettacolo come «velino» e aver trovato l'amore al «Grande Fratello Vip» con Gi… - Piero41823538 : @soniabetz1 Fateci caso, quando capita un VIP le leggi sono interpretabili, quando capita un poveraccio le leggi sono chiare!!! - LudovicoYellow : RT @alexbardi22: @LaFranci27 Quando vi sveglierete, massa di scimmiette ammaestrate dal pensiero unico? Ci arrivate che alle tecnocrazie ch… - oceloph : a che serve fare le foto di nascosto ai vip quando puoi farle ai gatti - ladykeit : A me @carmelitadurso non è mai piaciuta molto ma è indubbio che ci sia sempre stata quando a Mediaset e a… -