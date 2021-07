Festival Pontino, un luglio di concerti in luoghi magici (Di venerdì 2 luglio 2021) Un lungo luglio di musica in borghi storici e luoghi magici come la gemma ambientale dell' Oasi di Ninfa e il Castello di Sermoneta, il Chiostro di S. Oliva a Cori e a Latina. E' ricca di stimoli l' ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 2 luglio 2021) Un lungodi musica in borghi storici ecome la gemma ambientale dell' Oasi di Ninfa e il Castello di Sermoneta, il Chiostro di S. Oliva a Cori e a Latina. E' ricca di stimoli l' ...

Ultime Notizie dalla rete : Festival Pontino Festival Pontino, un luglio di concerti in luoghi magici Ad inaugurare il Festival nel Castello Caetani a Sermoneta sarà il flautista Mario Caroli con il pianista Pietro Ceresini. Tra gli appuntamenti nel Giardino di Ninfa il 4 luglio, il concerto del ...

Restate a Cori: ecco il calendario degli eventi in programma per l'estate corese ... venerdì 16 luglio alle 21.30, in piazza del Tempio d'Ercole; Festival Pontino di Musica , giovedì 29 luglio alle 21, di nuovo nel chiostro di Sant'Oliva. Ampio lo spazio riservato al TEATRO. Sabato ...

Sermoneta, al via la 57esima edizione del Festival Pontino di Musica Il 3 luglio al Castello Caetani di Sermoneta, il con il flautista Mario Caroli, il 4 luglio a Ninfa il ricordo di Cesare Ferraresi a 40 anni dalla morte.

