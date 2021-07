F1, Sebastian Vettel “Un venerdì positivo, ma non mi voglio fare troppo illusioni…” (Di venerdì 2 luglio 2021) Sebastian Vettel impressiona nelle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato del Red Bull Ring (dove sette giorni fa si è corso il primo capitolo della doppietta di Spielberg) il pilota tedesco, infatti, ha concluso al quinto posto il suo venerdì e lo ha fatto con pieno merito. Dopo una FP1 tutto sommato “normale”, nel pomeriggio il portacolori della Aston Martin ha cambiato marcia, inanellando una buona serie di giri veloci e, contemporaneamente, dimostrando che la sua monoposto ha a disposizione un ottimo passo sul fronte della lunga distanza. Ad ogni ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021)impressiona nelle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato del Red Bull Ring (dove sette giorni fa si è corso il primo capitolo della doppietta di Spielberg) il pilota tedesco, infatti, ha concluso al quinto posto il suoe lo ha fatto con pieno merito. Dopo una FP1 tutto sommato “normale”, nel pomeriggio il portacolori della Aston Martin ha cambiato marcia, inanellando una buona serie di giri veloci e, contemporaneamente, dimostrando che la sua monoposto ha a disposizione un ottimo passo sul fronte della lunga distanza. Ad ogni ...

Advertising

AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1, Sebastian #Vettel “Un venerdì positivo, ma non mi voglio fare troppo illusioni…” #AustrianGP - OA_Sport : #F1, Sebastian #Vettel “Un venerdì positivo, ma non mi voglio fare troppo illusioni…” #AustrianGP - Italiaracing : Un hotel delle api, e non solo: l'attenzione di Sebastian Vettel per l'ambiente #F1 #AustrianGP… - giulitrapa_ : RT @mrtnvlvsn: A me non frega niente della mia adolescenza, vorrei solamente essere una di quei bambini che ha costruito un alveare a forma… - mrtnvlvsn : A me non frega niente della mia adolescenza, vorrei solamente essere una di quei bambini che ha costruito un alvear… -