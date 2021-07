F1 GP Austria - Libere 1: Verstappen davanti alle due Ferrari (Di venerdì 2 luglio 2021) Max Verstappen è stato il più veloce nella prima sessione di prove Libere del Gran Premio d'Austria, nona prova del Mondiale di Formula 1 2021. L'olandese della Red Bull ha fermato il cronometro sull'1:05.143, precedendo le due Ferrari di Charles Leclerc e di Carlos Sainz. La prima ora di prove in Austria è stato il banco di prova ideale per la Pirelli che qui ha portato una nuova gomma posteriore, dalla costruzione più robusta, che debutterà poi ufficialmente nel weekend di gara in Regno Unito, tra due settimane. Hamilton indietro. Nonostante un'uscita di pista che lo ha portato nella ghiaia alla Curva 5, ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 2 luglio 2021) Maxè stato il più veloce nella prima sessione di provedel Gran Premio d', nona prova del Mondiale di Formula 1 2021. L'olandese della Red Bull ha fermato il cronometro sull'1:05.143, precedendo le duedi Charles Leclerc e di Carlos Sainz. La prima ora di prove inè stato il banco di prova ideale per la Pirelli che qui ha portato una nuova gomma posteriore, dalla costruzione più robusta, che debutterà poi ufficialmente nel weekend di gara in Regno Unito, tra due settimane. Hamilton indietro. Nonostante un'uscita di pista che lo ha portato nella ghiaia alla Curva 5, ...

