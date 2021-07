Evangelion 3.0+1.01 arriva su Amazon Prime Video ad agosto (Di venerdì 2 luglio 2021) L’annuncio sta facendo la gioia dei tanti fan della saga Neon Genesis Evangelion: Amazon Prime Video ha comunicato ufficialmente che, dopo il Giappone, l’anteprima in esclusiva mondiale dell’attesissimo blockbuster Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time avverrà sulla piattaforma a partire dal 13 agosto. Il film anime è già un successo senza precedenti: record d’incassi per il creatore Hideaki Anno, è anche il più visto finora nei cinema giapponesi nel 2021. Dalla prima messa in onda della serie animata nel 1995, questa saga, che racconta l’epica battaglia futuristica fra un mecha ... Leggi su wired (Di venerdì 2 luglio 2021) L’annuncio sta facendo la gioia dei tanti fan della saga Neon Genesisha comunicato ufficialmente che, dopo il Giappone, l’anteprima in esclusiva mondiale dell’attesissimo blockbuster: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time avverrà sulla piattaforma a partire dal 13. Il film anime è già un successo senza precedenti: record d’incassi per il creatore Hideaki Anno, è anche il più visto finora nei cinema giapponesi nel 2021. Dalla prima messa in onda della serie animata nel 1995, questa saga, che racconta l’epica battaglia futuristica fra un mecha ...

