Elisa Isoardi ha un ex famoso. No, non è Salvini: non ci crederete (Di venerdì 2 luglio 2021) Elisa Isoardi è una continua sorpresa: oltre a Matteo Salvini ha un altro ex famoso. Ecco di chi si tratta, da non crederci. I dettagli. Elisa Isoardi non smette mai di sorprendere il web e ancora una volta si parla di lei e della sua situazione sentimentale. Dopo aver partecipato all‘Isola dei famosi, la conduttrice ha molti più seguaci su Instagram dove condivide alcuni momenti della sua giornata tra lavoro e tempo libero. Molti si chiedono se sia arrivato il principe azzurro dopo la fine della storia con Matteo Salvini, ma la Isoardi ha anche un ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021)è una continua sorpresa: oltre a Matteoha un altro ex. Ecco di chi si tratta, da non crederci. I dettagli.non smette mai di sorprendere il web e ancora una volta si parla di lei e della sua situazione sentimentale. Dopo aver partecipato all‘Isola dei famosi, la conduttrice ha molti più seguaci su Instagram dove condivide alcuni momenti della sua giornata tra lavoro e tempo libero. Molti si chiedono se sia arrivato il principe azzurro dopo la fine della storia con Matteo, ma laha anche un ...

Advertising

infoitcultura : Elisa Isoardi ha un ex famoso. No, non è Salvini: non ci crederete - infoitcultura : Elisa Isoardi scaricata da Mediaset? Piersilvio Berlusconi non lascia dubbi - zazoomblog : Elisa Isoardi il suo futuro in tv è sempre più incerto - #Elisa #Isoardi #futuro #sempre - mario_z88 : Elisa Isoardi con il malcapitato che le aveva promesso qualcosa a Mediaset in cambio del fango e delle liti dell'is… - infoitcultura : Elisa Isoardi a Mediaset? 'Nessuna volontà di usarla': chi le ha preferito Pier Silvio Berlusconi -