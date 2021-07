E ci avverte | «La vita vera è senza filtri | like e follower»

Advertising

Mar07297503 : Un pittore che amo,ne ho studiato la tecnica,molto personale che da vita ed espressione,l'osservatore si trova per… - chetetuitti : @lrrilevante @Iusername70 Ah, ottima notizia, io credevo di dover cambiare il filtro ogni anno. Tra l’altro ho lett… - AngeloMellone : La scomparsa dei grandi uomini lascia sempre un vuoto. Ci sono però momenti precisi nella vita pubblica di una nazi… - Carmela29024055 : @rosa_francesca È una barbarie che deve finire, ed si avverte la necessità di intensificare i controlli e di garant… - PossibileBs : La bozza (…) avverte che 'il peggio deve ancora arrivare' e colpirà 'la vita dei nostri figli e dei nostri nipoti p… -

Ultime Notizie dalla rete : avverte vita

Corriere della Sera

Leggi anche > ' Se noi avremo, e mi auguro di no, il 30% degli italiani non vaccinati -l'... di mettere a rischio la tua salute, ma anche quella degli altri? Bene, i vaccinati faranno una......Midena che aggiunge: "Siamo ancora in una fase in cui le foto sono importanti, ci dicono ...dei protocolli - conclude Midena - affinché la terapia non interferisca più di tanto nelladelle ...in foto: immagine di repertorio. Tragedia in Veneto dove una donna ha perso improvvisamente la vita tra la disperazione delle figlie che hanno vegliato la salma per tre giorni, in ...Stampa Dopo i primi titoli della selezione ufficiale che hanno già acceso la curiosità dei juror, l’edizione 50 Plus di Giffoni, in programma dal 21 al 31 luglio, si impreziosisce di nuovi lungometrag ...