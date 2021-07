(Di venerdì 2 luglio 2021) Ancora una sentenza della Corte dei Conti che interviene sulla modalità di gestione del personale ATA in materia di entrate ed uscite. Ancora una sentenza che evidenzia il rischio di una sussistenza di danno erariale nel caso di una gestione, seppur in buona fede, non conforme al quadro normativo sussistente. L'articolo .

DSGA autorizza verbalmente collaboratore ad assentarsi brevemente. Prassi non prevista, tribunale condanna

