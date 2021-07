Dramma nel Lodigiano, muore dopo seconda dose di AstraZeneca (Di venerdì 2 luglio 2021) Un altro caso di morte sospetta dopo l’inoculazione di un vaccino AstraZeneca. Questa volta la vittima è un 76enne residente a Codognese, in provincia di Lodi. L’uomo si era sottoposto alla seconda dose di vaccino. AstraZeneca, morto dopo seconda dose La vittima sarebbe stata stroncata da un malore tra giovedì e venerdì nella sua abitazione, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 2 luglio 2021) Un altro caso di morte sospettal’inoculazione di un vaccino. Questa volta la vittima è un 76enne residente a Codognese, in provincia di Lodi. L’uomo si era sottoposto alladi vaccino., mortoLa vittima sarebbe stata stroncata da un malore tra giovedì e venerdì nella sua abitazione, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

