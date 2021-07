Diritti tv | Gubitosi a d Tim | «DAZN svolta epocale | TimVision la casa del calcio»

(Di venerdì 2 luglio 2021) L’a.d. di Tim Luigiha parlato deitv della Serie A e non solo ae della ricchissima offerta diLuigi, amministratore delegato di Tim, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato deitve dell’offerta completa e ricchissima diche permetterà agli abbonati di guardare Serie A, Serie B, Champions League, Europa League e Conference League tutto con un solo decoder e un solo telecomando.– «Il passaggio dal satellite allo streaming, rappresenta un momento ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Diritti Gubitosi

Calcio News 24

Luigi, Dazn si è assicurata idel calcio di Serie A per le prossime tre stagioni. Che impatto ci sarà dopo circa 20 anni di gestione di Sky? "Il passaggio dal satellite allo ...Perché adesso è ufficiale: ricorre all' contro l'accordo tra e suitelevisivi della serie A ... Perché l'ad Luigiaveva confermato come Tim fosse l'unica Telco che potesse distribuire ...L’a.d. di Tim Luigi Gubitosi ha parlato dei diritti tv della Serie A e non solo a DAZN e della ricchissima offerta di TimVision Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim, in una intervista a La G ...Torna ad accendersi lo scontro sui diritti tv del calcio. Sky ha infatti ufficializzato la decisione di presentare un ricorso all'Antitrust ...