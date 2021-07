COVID | il bollettino dell’Asl di Avellino | calano i contagi in Irpinia

Advertising

Agenzia_Ansa : I casi di Covid-19 dovuti alla variante Delta sono aumentati nel Regno Unito del 46% dalla scorsa settimana. E' qua… - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport - ringetto65 : RT @Virus1979C: Il bollettino di oggi: 794 nuovi casi e 28 morti, tasso di positività 0,4%. #COVID - Agenzia_Dire : Il bollettino odierno sul #Covid_19 emesso da @DPCgov e @MinisteroSalute mostra dati sostanzialmente stabili rispet… - ilcentrotirreno : [NEWS - il Centro Tirreno - Quotidiano online] -

Ultime Notizie dalla rete : COVID bollettino

Liguria . Sono pari a 11 i nuovi casi di contagio daregistrati nell'odiernoAlisa - Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 2.402 tamponi molecolari effettuati e 2.184 tamponi antigenici.Lazio ,oggi 2 luglio: 'Su quasi 8mila tamponi nel Lazio ( - 1253) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 23mila test, si registrano 64 nuovi casi positivi ( - 8), 5 decessi ...La situazione nelle province Nelle province si registrano 6 nuovi casi e zero decessi nelle ultime 24 ore, prosegue il bollettino del Lazio. Nella Asl di Frosinone si registrano 4 nuovi casi e si ...Sono 43 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 2 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Molto lento l’aumento dei nuovi guariti e pertanto è contenuto il calo degli attuali positivi. L ...