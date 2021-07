Covid, Ema non autorizza vaccino indiano AstraZeneca (Covishield): vacanze a rischio per gli inglesi (Di venerdì 2 luglio 2021) Venire in vacanza in potrebbe essere più difficile per gli inglesi. Milioni di cittadini della infatti potrebbero esser costretti a fare un tampone e trascorrere un perido di quarantena perché i ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 luglio 2021) Venire in vacanza in potrebbe essere più difficile per gli. Milioni di cittadini della infatti potrebbero esser costretti a fare un tampone e trascorrere un perido di quarantena perché i ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, allarme Oms: 'L'Europa rischia una nuova ondata' | Ema: 'La doppia dose protegge dalla variante Delta'… - Radio1Rai : Dall'OMS l'allerta per l'aumento dei casi Covid in Europa: in una settimana il 10% in più. La crescita legata a via… - FederAnziani_FA : RT @FederAnziani: La variante Delta è il tema delle ultime settimane se si parla di Covid. L'Ema, fa sapere che due dosi di vaccino protegg… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Covid, allarme Oms: 'L'Europa rischia una nuova ondata' | Ema: 'La doppia dose protegge dalla variante Delta' #Covid… - FederAnziani : La variante Delta è il tema delle ultime settimane se si parla di Covid. L'Ema, fa sapere che due dosi di vaccino p… -