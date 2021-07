Condividere video WhatsApp in 3 modalità diverse sarà presto possibile (Di venerdì 2 luglio 2021) Quanti video WhatsApp si condividono anche quotidianamente attraverso il servizio di messaggistica? Davvero molti e dunque gli sviluppatori hanno pensato a rendere la funzione personalizzabile in qualche modo, con la possibilità di scegliere se inoltrare il contenuto alla sua massima qualità o in altro modo, anche nell’ottica di risparmiare traffico dati e comunque pure per far piacere al mittente in molti casi. La versione WhatsApp che introduce la novità è la 2.21.14.6, disponibile per i beta tester sul Play Store. Come evidenziato nella schermata di inizio articolo, gli sviluppatori hanno pensato ad una scheda in cui potranno essere ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Quantisi condividono anche quotidianamente attraverso il servizio di messaggistica? Davvero molti e dunque gli sviluppatori hanno pensato a rendere la funzione personalizzabile in qualche modo, con la possibilità di scegliere se inoltrare il contenuto alla sua massima qualità o in altro modo, anche nell’ottica di risparmiare traffico dati e comunque pure per far piacere al mittente in molti casi. La versioneche introduce la novità è la 2.21.14.6, disponibile per i beta tester sul Play Store. Come evidenziato nella schermata di inizio articolo, gli sviluppatori hanno pensato ad una scheda in cui potranno essere ...

