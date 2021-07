Con lo yuan digitale la Cina punta a gabbare le sanzioni Usa. Report Carnegie (Di venerdì 2 luglio 2021) Lo yuan digitale è affare del mondo, mica solo della Cina. E soprattutto lo è degli Usa. La corsa cinese alla moneta virtuale che secondo molti osservatori può mettere in crisi la sovranità monetaria del dollaro può avere ripercussioni su scala globale. Di questo sono più che convinti gli analisti di Carnegie, che alla valuta digitale cinese hanno dedicato uno studio apposito. “Il progetto per la creazione dello yuan digitale sta rapidamente accelerando in termini di portata e dimensioni. Nei prossimi anni, il progetto per la moneta virtuale cinese sarà probabilmente ... Leggi su formiche (Di venerdì 2 luglio 2021) Loè affare del mondo, mica solo della. E soprattutto lo è degli Usa. La corsa cinese alla moneta virtuale che secondo molti osservatori può mettere in crisi la sovranità monetaria del dollaro può avere ripercussioni su scala globale. Di questo sono più che convinti gli analisti di, che alla valutacinese hanno dedicato uno studio apposito. “Il progetto per la creazione dellosta rapidamente accelerando in termini di portata e dimensioni. Nei prossimi anni, il progetto per la moneta virtuale cinese sarà probabilmente ...

Advertising

cina_in_italia : Il #film ?? '1921' uscito ieri sulla fondazione del #PCC si è classificato in testa al box office con un incasso di… - Isabelm86161876 : RT @CeairItaly: #CEAir ha appena lanciato il suo ELB (Electronic Log Book)! È la prima compagnia aerea in Cina a sostituire i registri di… - Pruthvirajinc : RT @CeairItaly: #CEAir ha appena lanciato il suo ELB (Electronic Log Book)! È la prima compagnia aerea in Cina a sostituire i registri di… - rebealanees : RT @CeairItaly: #CEAir ha appena lanciato il suo ELB (Electronic Log Book)! È la prima compagnia aerea in Cina a sostituire i registri di… - AleeyaHazwani1 : RT @CeairItaly: #CEAir ha appena lanciato il suo ELB (Electronic Log Book)! È la prima compagnia aerea in Cina a sostituire i registri di… -