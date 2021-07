Calcio: Kroos dice basta con la nazionale tedesca 'È stato un onore' (Di venerdì 2 luglio 2021) "Voglio concentrarmi sul Real e sulla mia famiglia" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - La voce si era diffusa già dopo l'eliminazione della Germania da Euro2020 per mano dell'Inghilterra (2 - 0) ed oggi è ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) "Voglio concentrarmi sul Real e sulla mia famiglia" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - La voce si era diffusa già dopo l'eliminazione della Germania da Euro2020 per mano dell'Inghilterra (2 - 0) ed oggi è ...

Advertising

GaviniGiovanni : @tagesschau tagesschau: Dopo essere stato eliminato negli ultimi 16 del campionato europeo di calcio, il centrocamp… - Daniele20052013 : Kroos dice addio alla nazionale: «È stato un grande onore poter indossare questa maglia per tanto tempo»… - sportli26181512 : Germania, Kroos dice addio alla nazionale: Il 31enne trequartista del Real Madrid lascia dopo 106 presenze: 'Voglio… - FraaaGG : Illusa che Toni Kroos si stesse ritirando dal calcio e invece solo dalla Nazionale mai una gioia ragazzi. - STnews365 : Kroos: 'Voglio concentrarmi sul Real e sulla famiglia'. 'È stato un grande onore per me poter indossare questa magl… -