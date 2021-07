Batterie agli ioni di litio difettose: Nissan chiede i danni alla Fiamm (Di venerdì 2 luglio 2021) Finisce in tribunale il contenzioso tra la Nissan e l’ex Fiamm Energy Technology (oggi Elettra 1938). L’azienda automobilistica giapponese ritiene che il suo ormai ex fornitore italiano le abbia inviato almeno 900mila Batterie agli ioni di litio difettose. Per questo motivo, la società nipponica ha aggiunto alla sua accusa una richiesta di risarcimento danni pari Leggi su periodicodaily (Di venerdì 2 luglio 2021) Finisce in tribunale il contenzioso tra lae l’exEnergy Technology (oggi Elettra 1938). L’azienda automobilistica giapponese ritiene che il suo ormai ex fornitore italiano le abbia inviato almeno 900miladi. Per questo motivo, la società nipponica ha aggiuntosua accusa una richiesta di risarcimentopari

