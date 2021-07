Avellino | accelerata sul mercato | si scalda l’asse con il Perugia

(Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Continuano i contatti con agente e direttori sportivi da parte di Salvatore Di Somma. Nelle scorse ore c’è stato un nuovo contatto con l’entourage di Marcello Falzerano del. L’esterno d’attacco, già visto in Irpinia nella stagione 2011/12, piace tanto al dirigente stabiese. Falzerano, classe ’91, nelle ultime stagione ha inanellato la doppia promozione con le maglie di Venezia e, appunto,. Dal club umbro sul taccuino della dirigenza irpina ci sono Aleandro Rosi, Salvatore Monaco e Jacopo Murano. Discorso più o meno simile per l’eventuale ritorno in Irpinia di Claudiu Micovschi. Il ...

