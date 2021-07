Aruba scrive a Gayburg per chiedere la rimozione di alcuni contenuti pena la sospensione del servizio

(Di venerdì 2 luglio 2021) Sembra la lettera di un avvocato a un giornale ma è quella del providera un blog di informazione, attualità e cultura gay nato nel 2005. Si parla di tutto quello che riguarda la comunità LGBTQ+, compresi i personaggi che nel panorama politico (e non) italiano fanno uscite del tipo “i gay sono «malti mentali» che i bambini che vengono «educati» non saranno trans perché «non si nasce gay» dato che «Dio non fa errori»”. Ordinaria amministrazione, quindi, nella lotta tra chi fa affermazioni del genere e le piattaforme che difendono la comunità. La frase virgolettata nel paragrafo precedente compare nell’articolo diin cui viene segnalato che ...

Contrariamente a quanto comunicato ieri dal loro ufficio legale, Aruba non interromperà la fornitura dei servizi a Gayburg.La richiesta diretta del provider deriva da un regolamento che, effettivamente, mette nelle mani di Aruba un potere enorme senza passare per un tribunale ...