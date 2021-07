Anche Jesse Williams vede un futuro per April e Jackson: “Non riesco ad immaginare il contrario” (Di venerdì 2 luglio 2021) Jesse Williams ha lasciato Grey’s Anatomy lo scorso maggio aprendo uno spiraglio di speranza per la reunion dell’amata e tormentata coppia composta da April e Jackson. L’attore ha appeso il camice al chiodo dopo 11 stagioni per dedicarsi ad altri progetti, tra cui uno spettacolo a Broadway in cui apparirà praticamente nudo, ma il suo addio al medical drama che ha lanciato la sua carriera è stato agrodolce grazie alla presenza dell’amica e collega Sarah Drew, tornata nei panni di April Kepner per accompagnare la trama della dipartita di Jackson. Jesse ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 luglio 2021)ha lasciato Grey’s Anatomy lo scorso maggio aprendo uno spiraglio di speranza per la reunion dell’amata e tormentata coppia composta da. L’attore ha appeso il camice al chiodo dopo 11 stagioni per dedicarsi ad altri progetti, tra cui uno spettacolo a Broadway in cui apparirà praticamente nudo, ma il suo addio al medical drama che ha lanciato la sua carriera è stato agrodolce grazie alla presenza dell’amica e collega Sarah Drew, tornata nei panni diKepner per accompagnare la trama della dipartita di...

Jesse_hov : RT @SkySport: ?? TUTTI PAZZI PER MOU ? Tatuaggi, ma non solo. Anche maglie e striscioni celebrativi per accogliere Mourinho nella capitale ??… - foolsvthoms : scusate ma sono sottona per jesse anche nei miei sogni - carstairsadt : Ti hanno detto bene anche se vorrei spezzare una lancia a favore della storia tra Lucie Herondale e Jesse Blackthorn - girlonfiire_ : @tvseriesale SI HO VISTO ANCHE IERI SERA QUELLO DI JESSE CHE BENEDIZIONE NON SMETTERE MAI - SaraSarelli : @martsawdust Che poi 'l'attore che ha fatto' MA TI PESA IL CULO ANCHE SOLO ANDARE SU GOOGLE E CERCARE JESSE EISENBERG?! -