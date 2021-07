Altro giro, altro sito: il Barocco tecnologico dei 5 Stelle (Di venerdì 2 luglio 2021) Che gli attivisti 5 Stelle siano abbastanza smanettoni è cosa nota. E non potrebbe essere altrimenti per un movimento nato da un blog, quello di Beppe Grillo, nell’ormai lontano gennaio del 2005. Da quel bagliore di fondazione, i nativi digitali pentastellati ne hanno viste molte, e tutte figlie di un’ennesima svolta politica e dei relativi fautori. L’ultima, per esempio, porta la data di oggi, la firma di Vito Crimi, e non è una novità da poco. Si tratta infatti dell’ultima release del sito del movimento stesso che passa da www.movimento5Stelle.it a www.movimento5Stelle.eu. La differenza come (non) è evidente, a partire ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) Che gli attivisti 5siano abbastanza smanettoni è cosa nota. E non potrebbe essere altrimenti per un movimento nato da un blog, quello di Beppe Grillo, nell’ormai lontano gennaio del 2005. Da quel bagliore di fondazione, i nativi digitali pentastellati ne hanno viste molte, e tutte figlie di un’ennesima svolta politica e dei relativi fautori. L’ultima, per esempio, porta la data di oggi, la firma di Vito Crimi, e non è una novità da poco. Si tratta infatti dell’ultima release deldel movimento stesso che passa da www.movimento5.it a www.movimento5.eu. La differenza come (non) è evidente, a partire ...

