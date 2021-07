Alessia Marcuzzi | il dopo Mediaset è tenebroso

(Di sabato 3 luglio 2021)ha detto addio a, ma quel che è emerso durante la conferenza stampa – riportata fedelmente su DavideMaggio.it – è che Piersilvio Berlusconi ne è venuto a conoscenza tramite Instagram. Come tutti noi. “Si passa poi a parlare nello specifico di programmi e personaggi. A cominciare da“che ci ha detto via web che ci lascia” ma con la quale Piersilvio Berlusconi non intende fare polemica anche se tra le righe traspare un pizzico di delusione“. Un addio avoluto daperché “non riesco più ad ...

Advertising

trash_italiano : ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset - luca_rossi_ : RT @trash_italiano: ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset - katiadiluna16 : Ecco il nome che ha pensato #mediaset per sostituire #alessiamarcuzzi che ne pensate? L'articolo su… - Methamorphose30 : @temptation_ooc manca alessia marcuzzi ? prima o poi mi farò un rewatch delle edizioni VIP - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Pier Silvio Berlusconi: 'Speriamo che Alessia Marcuzzi capisca in fretta chi è e torni con noi' #PierSilvioBerlusconi… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

La trasmissione andrà in onda di martedì, lasciando poi spazio a Le Iene , non più condotte da Nicola Savino e: al loro posto ci saranno altre 'iene' pescate all'interno della ...Mattia Buonocore per 'www.davidemaggio.it' PIERSILVIO BERLUSCONI Si passa poi a parlare nello specifico di programmi e personaggi. A cominciare da'che ci ha detto via web che ci lascia' ma con la quale Piersilvio Berlusconi non intende ...Aria di cambiamenti in casa Mediaset. Ecco tutte le novità su Barbara D'Urso dopo le parole di Piersilvio Berlusconi ...Alessia Marcuzzi, amata e seguita conduttrice, continua a sorprendere tutti, il volto noto Mediaset potrebbe passare alla concorrenza?