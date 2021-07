Zanardi, moglie Daniela: “Alex riesce a comunicare ma non a parlare” (Di giovedì 1 luglio 2021) A un anno dall’incidente in handbike le condizioni di Alex Zanardi sono “essenzialmente stabili”. A rivelarlo è la moglie, Daniela: “Al momento è ricoverato in una clinica specializzata, dove sta seguendo un programma di riabilitazione. Questo include stimoli multimodali e farmacologici sotto il controllo di medici, fisioterapisti, neuropsicologi e logopedisti per cercare di facilitare il suo recupero”. Era giugno 2020 quando il campione paralimpico ha riportato gravi ferite in seguito ad un incidente in handbike. Un anno in cui il brand ambassador Bmw ha dimostrato ancora una volta il suo spirito combattivo e si sta ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 luglio 2021) A un anno dall’incidente in handbike le condizioni disono “essenzialmente stabili”. A rivelarlo è la: “Al momento è ricoverato in una clinica specializzata, dove sta seguendo un programma di riabilitazione. Questo include stimoli multimodali e farmacologici sotto il controllo di medici, fisioterapisti, neuropsicologi e logopedisti per cercare di facilitare il suo recupero”. Era giugno 2020 quando il campione paralimpico ha riportato gravi ferite in seguito ad un incidente in handbike. Un anno in cui il brand ambassador Bmw ha dimostrato ancora una volta il suo spirito combattivo e si sta ...

