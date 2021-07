Walgreens Boots Alliance | risultati terzo trimestre battono attese Alzata guidance

(Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) –, colosso statunitense attivo nella distribuzione di prodotti per la salute e il benessere, ha registratosopra le aspettative neldell’anno fiscale 2021, terminato il 31 maggio. Le vendite sono aumentate del 12,1% a 34 miliardi di dollari, controper 33,8 miliardi, mentre l’utile per azione rettificato è aumentato dell’83,4% a 1,51 dollari, contro gli 1,17 dollari del consensus. La posizione finanziaria netta da attività operative nei primi nove mesi dell’anno fiscale 2021 è stata di 4,3 miliardi di ...

Mentre le catene di farmacie tradizionali, come CVS e Walgreens Boots Alliance, negli USA superano i 100 milioni di visite online e Boots in media ne registra 20 milioni, i protagonisti dell'e-commerce puro, ...