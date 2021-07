Variante Delta, Ema: “Si è protetti con due dosi di vaccino” (Di giovedì 1 luglio 2021) Continua a far discutere la Variante Delta del Covid. A tal proposito, è intervenuto poco fa Marco Cavaleri dell’Ema Il vaccino anti Covid protegge anche dalla Variante Delta? Nelle ultime settimane, i numeri continuano ad essere in rapido aumento in Gran Bretagna come nel resto del mondo. In Italia la situazione è ancora sotto controllo, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Continua a far discutere ladel Covid. A tal proposito, è intervenuto poco fa Marco Cavaleri dell’Ema Ilanti Covid protegge anche dalla? Nelle ultime settimane, i numeri continuano ad essere in rapido aumento in Gran Bretagna come nel resto del mondo. In Italia la situazione è ancora sotto controllo, L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Covid: Serbia, confermata la presenza della variante Delta nel Paese Belgrado, 01 lug 15:14 - E' stata individuata in Serbia la variante Delta del virus Sars - CoV - 2. Lo rende noto il ministero della Salute di Belgrado, precisando che...

Covid, EMA: "Con due dosi vaccini proteggono da variante Delta" I nostri dati mostrano che due dosi dei quattro vaccini approvati proteggono contro la variante Delta, questi dati sono rassicuranti. È importante continuare la vaccinazione con particolare attenzione alle persone più vulnerabili e gli anziani". È quanto ha annunciato oggi Marco ...

Variante Delta, primi sintomi diversi: "Serve molta prudenza" il Resto del Carlino Andamento Covid in costante diminuzione in Umbria L'andamento dei nuovi casi in Umbria si conferma in costante riduzione: è quanto emerge dal report sull'andamento dei contagi elaborato dal Nucleo epidemiologico regionale aggiornato al 30 giugno. (AN ...

