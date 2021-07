Udinese, Marino: “Rinforzeremo la rosa. Braaf? Diritto di riscatto troppo alto” (Di giovedì 1 luglio 2021) Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, nel corso di un’intervista rilasciata al canale ufficiale del club, si è soffermato sul mercato. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale. “Abbiamo lavorato in questo periodo per costruire un’Udinese competitiva, che persegua l’obiettivo di disputare un campionato superiore a quelli delle ultime due stagioni. E’ un mercato difficile, quasi immobile, però abbiamo degli obiettivi già ben chiari, sappiamo in che reparti dover rinforzare la squadra e stiamo lavorando sulle trattative che ci interessano in entrata. Qualche altra uscita verrà ufficializzata nel ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) Pierpaolo, responsabile dell’area tecnica dell’, nel corso di un’intervista rilasciata al canale ufficiale del club, si è soffermato sul mercato. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale. “Abbiamo lavorato in questo periodo per costruire un’competitiva, che persegua l’obiettivo di disputare un campionato superiore a quelli delle ultime due stagioni. E’ un mercato difficile, quasi immobile, però abbiamo degli obiettivi già ben chiari, sappiamo in che reparti dover rinforzare la squadra e stiamo lavorando sulle trattative che ci interessano in entrata. Qualche altra uscita verrà ufficializzata nel ...

