Ucraina-Inghilterra nel caos: Uefa annulla i biglietti venduti a residenti in Gran Bretagna (Di giovedì 1 luglio 2021) E’ caos biglietti per Ucraina-Inghilterra, quarto di finale di Euro 2020 che verrà giocato a Roma il 3 luglio. I tagliandi venduti a partire dal 28 giugno a cittadini residenti in Gran Bretagna sono stati annullati e dunque i tifosi che avevano acquistato il biglietto provenienti dal paese britannico, attualmente in difficoltà sul fronte Covid, non potranno accedere all’Olimpico. Inoltre, l’Uefa ha disposto lo stop alla vendita dei ticket alle ore 21 di giovedì 1 luglio: “Blocco inderogabile della vendita e della ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) E’per, quarto di finale di Euro 2020 che verrà giocato a Roma il 3 luglio. I tagliandia partire dal 28 giugno a cittadiniinsono statiti e dunque i tifosi che avevano acquistato il biglietto provenienti dal paese britannico, attualmente in difficoltà sul fronte Covid, non potranno accedere all’Olimpico. Inoltre, l’ha disposto lo stop alla vendita dei ticket alle ore 21 di giovedì 1 luglio: “Blocco inderogabile della vendita e della ...

Advertising

sportface2016 : #InghilterraUcraina a #Roma: la Federcalcio inglese vieta la vendita di biglietti per i residenti nel Regno Unito.… - CorSport : #Europei, Ucraina-#Inghilterra: 'Delta o no, arriveremo a #Roma' - zazoomblog : Ucraina-Inghilterra nel caos: Uefa annulla i biglietti venduti a residenti in Gran Bretagna - #Ucraina-Inghilterra… - danieledv79 : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - Tutti i biglietti venduti agli inglesi dal 28 giugno saranno considerati nulli - aylaf__ : RT @sportface2016: Caos biglietti per #UcrainaInghilterra a #Roma: l'#Uefa annulla quelli venduti ai residenti in Gran Bretagna https://t.c… -