Traffico Roma del 01-07-2021 ore 08:30 (Di giovedì 1 luglio 2021) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sul percorso Urbano II Roma L’Aquila code a partire da Tor Cervara fino al bivio per la tangenziale verso il centro ma anche fino al bivio per il raccordo quindi in uscita dalla città proprio sul raccordo in carreggiata interna abbiamo rallentamenti e code da Tor Bella Monaca alla Ardeatina in esterna code sempre da via di Tor Bella Monaca fino alla Tiburtina sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico incolonnamenti a tratti da via delle Valli a via dei Campi Sportivi code anche in direzione opposta verso San Giovanni da via Prenestina a Viale Castro ci sono ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 luglio 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sul percorso Urbano IIL’Aquila code a partire da Tor Cervara fino al bivio per la tangenziale verso il centro ma anche fino al bivio per il raccordo quindi in uscita dalla città proprio sul raccordo in carreggiata interna abbiamo rallentamenti e code da Tor Bella Monaca alla Ardeatina in esterna code sempre da via di Tor Bella Monaca fino alla Tiburtina sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico incolonnamenti a tratti da via delle Valli a via dei Campi Sportivi code anche in direzione opposta verso San Giovanni da via Prenestina a Viale Castro ci sono ...

Advertising

muoversintoscan : ??In #A1, code per traffico intenso a #Firenze sud in uscita in direzione Roma #viabiliTOS #viabiliFI - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2021 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code causa traffico intenso a A1 Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) in uscita in direzione da Bologna… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 01-07-2021 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Asse Supporto (Km 746,2) e A1 Allacciamento A16 Na… -