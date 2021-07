Temptation Island, Tommaso inviava messaggi ad un’altra – VIDEO (Di giovedì 1 luglio 2021) Guendalina Tavassi ha raccontato di essere stata contattata più volte da Tommaso di Temptation Island e per circa un anno. Ecco cosa le scriveva il gelosissimo fidanzato di Valentina sui social media. Guendalina Tavassi, ex concorrente del “Grande Fratello” e di “Tale e quale show”, non nasconde nulla ai suoi ammiratori sui social media. Condivide L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Guendalina Tavassi ha raccontato di essere stata contattata più volte dadie per circa un anno. Ecco cosa le scriveva il gelosissimo fidanzato di Valentina sui social media. Guendalina Tavassi, ex concorrente del “Grande Fratello” e di “Tale e quale show”, non nasconde nulla ai suoi ammiratori sui social media. Condivide L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

QuiMediaset_it : Esordio vincente per #TemptationIsland leader della serata:3.194.000 spettatori e il 21% di share (25.2% share comm… - GSaroldi : Tom Odell come colonna sonora di Temptation Island è la peggior bestemmia che abbia mai sentito - sarvfx : sto pisCIANDO MIA MAMMA STA GUARDANDO TEMPTATION ISLAND E MIO PADRE HA DETTO CHE I TIPI SONO PIÙ BELLI DELLE TIPE… - kelevra310 : RT @FredMosby_: Questo è il periodo dell'anno in cui Rihanna guarda con stupore l'estratto del suo conto e dice: oh, right, italian Temptat… - malpensandot1 : @Gangshit777 esattamente però per me l’apice il peggiore di tutti è temptation island -